ريال مدريد يحدد شرطاً واحداً لإعادة فتح ملف مبابي

أربيل (كوردستان 24)- عاد الغموض ليحيط بمستقبل كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد إقصاء الفريق من دوري أبطال أوروبا من دور 16 على يد بايرن ميونخ.

وبدأت وسائل الإعلام تربط مصير مبابي مجدداً بريال مدريد الذي كان مهتماً بشدة بالحصول على خدماته طوال الفترة الماضية، وفق تقريرٍ لموقع "سبورت 360".

وأثار كيليان مبابي المزيد من الغموض حول مستقبله عقب انتهاء مباراة باريس ضد البايرن، حيث أوضح أنه يركّز على الفوز بلقب الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وكان مبابي قريباً من الانتقال إلى ريال مدريد بصفقة مجانية في الصيف الماضي، لكن اللاعب فاجأ الجميع بعد أن وافق على تمديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى عام 2025.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن صفقة مبابي ما زالت مطروحة على الطاولة، لكن إدارة النادي لا تفكّر بالتعاقد معه إلا بشكلِ مجاني، وهذا يعني أن الصفقة لن تتم في الصيف القادم.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن ريال مدريد سينتظر حتى صيف 2024 لضم مبابي بشكلٍ حر، وذلك بعد أن اتضح أن هناك بند في عقد اللاعب يسمح له بالرحيل مجاناً قبل سنة واحدة على نهاية عقده.

وأضاف التقرير أن سبب رغبة ريال مدريد في انتظار انتهاء عقد مبابي مجدداً هو أن فلورنتينو بيريز لا يريد الدخول في مفاوضات مع النادي الباريسي، بعد المشاحنات التي حدثت بين الناديين في صيف 2021 عندما قدّم الريال عرضاً لضم المهاجم الفرنسي.

وعرض ريال مدريد 175 مليون يورو على باريس للتعاقد مع مبابي في الصيف قبل الماضي، وكان حينها متبقي سنة واحدة في عقده.

ثم تقدم بعرض آخر بقيمة 200 مليون، لكن إدارة لنادي لم ترد على العرض إطلاقاً، الأمر الذي أغضب الرئيس فلورنتينو بيريز، ولذلك لا يفكّر بتاتاً بتكرار نفس التجربة في الصيف المقبل.