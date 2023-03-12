بحضور مسرور بارزاني.. دهوك تحتضن ملتقى شبابي على مستوى إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، تحتضن محافظة دهوك اليوم الأحد، ملتقى يجمع آلاف الشباب من مختلف محافظات الإقليم لبحث جملةٍ من القضايا الشبابية.

وسيعقد الملتقى الذي يعدُّ الأول من نوعه على مستوى إقليم كوردستان، في قاعة المؤتمرات بجامعة دهوك.

وقال كاوار نيرويي، وهو أحد منظمي الملتقى: "إن الاستعدادات لعقد هذا الملتقى مستمرة منذ ستة أشهر، وهي المرة الأولى التي يعقد فيها مثل هذا الاجتماع في إقليم كوردستان".

وأضاف في تصريحٍ لـ كوردستان 24، "سيناقش المجتمعون ست قضايا تتعلّق بحياة الناس والشباب في إقليم كوردستان".

وتابع: "سيقدم ستة متحدّثين أبحاثهم حول قضايا الشباب والشعب الكوردستاني في الإقليم، والتي تشمل البطالة والتعليم والذكاء الاصطناعي والبيئة ووسائل التواصل الاجتماعي والمخدرات".

وزاد: "سيحاول المشاركون في الملتقى إيجاد حلول لتلك المشاكل".