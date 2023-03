الصحة العالمية: معرفة منشأ كوفيد 19 واجبٌ أخلاقي

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن معرفة منشأ كوفيد 19 هو واجب أخلاقي ويجب التقصي عن كل الفرضيات.

وتعد تلك أقوى تصريحات يدلي بها جيبريسوس فيما يتعلق باستمرار التزام المنظمة بالتوصل لكيفية ظهور الفيروس، بحسب رويترز.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقدير إحدى الوكالات الأميركية أن الجائحة انتشرت على الأرجح نتيجة تسرب غير مقصود من مختبر صيني، ما يزيد الضغط على منظمة الصحة لتقديم إجابات. وتنفي بكين صحة ذلك التقدير.

وقال جيبريسوس في تغريدة على "تويتر" في وقت متأخرٍ من مساء السبت، "فهم منشأ كوفيد-19 والتقصي عن كل الفرضيات يظل ضرورة علمية لمساعدتنا على منع حدوث أي تفش في المستقبل وواجباً أخلاقياً من أجل الملايين الذين ماتوا وأولئك الذين يعيشون بيننا ويعانون من آثار جانبية طويلة الأمد بعد الإصابة به".

