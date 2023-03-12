صحة وبیئة

الصحة العالمية: معرفة منشأ كوفيد 19 واجبٌ أخلاقي

author_image Kurdistan24 اربیل
مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس
مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس
العالم الصحة العالمية كوفيد19 كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن معرفة منشأ كوفيد 19  هو واجب أخلاقي ويجب التقصي عن كل الفرضيات.

وتعد تلك أقوى تصريحات يدلي بها جيبريسوس فيما يتعلق باستمرار التزام المنظمة بالتوصل لكيفية ظهور الفيروس، بحسب رويترز.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقدير إحدى الوكالات الأميركية أن الجائحة انتشرت على الأرجح نتيجة تسرب غير مقصود من مختبر صيني، ما يزيد الضغط على منظمة الصحة لتقديم إجابات. وتنفي بكين صحة ذلك التقدير. 

وقال جيبريسوس في تغريدة على "تويتر" في وقت متأخرٍ من مساء السبت، "فهم منشأ كوفيد-19 والتقصي عن كل الفرضيات يظل ضرورة علمية لمساعدتنا على منع حدوث أي تفش في المستقبل وواجباً أخلاقياً من أجل الملايين الذين ماتوا وأولئك الذين يعيشون بيننا ويعانون من آثار جانبية طويلة الأمد بعد الإصابة به".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف