ريال مدريد يبعث رسائل جديدة إلى مبابي قبل ميركاتو الصيف

أربيل (كوردستان 24)- يستمر الحديث بشأن مستقبل كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد أن أصبح فريقه بعيداً عن الألقاب هذا الموسم الكروي، باستثناء لقب الدوري المحلي.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، أصبح ريال مدريد غير مهتم بالتعاقد مع كيليان مبابي مثل الفترة الماضية، بسبب الأزمات والملل الذي تسبب به اللاعب للنادي الملكي، فضلًا الطريقة التي يتعامل بها باريس سان جيرمان مع الصفقات.

في ريال مدريد يعلمون أن باريس سان جيرمان لن يجعل أي اتفاق بين النادي واللاعب سهلًا، ولن يتركوا مبابي يرحل بسهولة ويرتدي قميص الملكي في الصيف المقبل، وفق موقع سبورت.

وبالناحية الأخرى، يدرك باريس أن ريال مدريد هو الدو، وتبذل إدارة الرئيس ناصر الخليفي كل ما تملك لعرقلة المفاوضات كما حدث في صيف 2021.

وتطالب جماهير الملكي بالصفقات الجديدة، بعد أن أصبح النادي بعيدًا عن المنافسات المحلية هذا الموسم الجاري، حيث أصبحت النتائج غير مستقرة تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.