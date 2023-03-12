ديندار زيباري وكريستين ريتسجير يثمنان اعتراف برلمان ألمانية بجرائم داعش ضد الإيزيديين"إبادة جماعية"

أربيل (كوردستان 24)- ثمن منسق التوصيات الدولية وممثل حكومة إقليم كوردستان للتنسيق مع اليونيتاد ديندار زيباري، والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتعزيز المسائلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش كريستين ريتسجیر، اليوم الأحد، قرار البرلمان الألماني الاعتراف بجرائم داعش ضد الإيزيديين على أنها إبادة جماعية.

استقبل منسق التوصيات الدولية و ممثل حكومة إقليم كوردستان للتنسيق مع اليونيتاد ديندار زيباري، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس فريق الأمم المتحدة لتعزيز المسائلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش (يونيتاد) كريستين ريتسجير.

وخلال الاجتماع سلط منسق التوصيات الدولية الضوء على التنسيق الثنائي بين حكومة إقليم كوردستان ويونيتاد في المجالات المشتركة بما في ذلك بناء قدرات القضاة، أرشفة الأدلة والوثائق، وبناء القضايا ضمن نظام مشترك.

وأشار زيباري إلى خطوات التنسيق بين الجانبين قائلاً: منذ بدء عمل اليونيتاد بمهامها دعمت حكومة إقليم كوردستان الفريق وعملت على إنجاح مهمتها، وفي هذا الإطار تم إحراز تقدم ملحوظ خصوصاً في موضوع أرشفة الوثائق وتبادل المعلومات بين الجانبين و ما تزال العملية مستمرة.

ممثل حكومة إقليم كوردستان للتنسيق مع اليونيتاد شدد على أهمية تبادل المعلومات و تعزيز العلاقة بين حكومة الإقليم والسلطات الاتحادية في مجال التنسيق ونشر المعلومات معتمدين على دور اليونيتاد.

وأضاف: يجب أن يكون للإقليم مشاركة ودور فعال في النشاطات والفعاليات التي تقام داخل وخارج العراق ضمن اللجنة التنسيقية الوطنية للتنسق (NCC)، مؤكداً أنه مازال العدد الأكبر من ضحايا داعش وذويهم موجودين في الإقليم والعمل جار لانقاذ المختطفين.

وأكد أنه من الضروري إلى جانب التنسيق والدعم المقدم للخبراء الوطنيين أن يشارك الإقليم في عملية التحقيقات وتبادل المعلومات في جميع المجالات المتعلقة بمهام يونيتاد.

وفي جانب آخر من اللقاء اقترح ممثل حكومة الإقليم عقد اجتماع بين رئيس مجلس قضاء إقليم كوردستان ورئيس مجلس القضاء الاتحادي لتعزيز التنسيق بين بغداد وأربيل لمتابعة الجهود القانونية بهدف الإسراع وتثبيت جرام الحرب و جرائم ضد الإنسانية و الإبادة الجماعية في القوانين المحلية، مشيراً إلى أن "تعزيز التنسيق بين الجهات ذات الصلة في المجال القانوني يؤدي إلى الإسراع بعملية محاكمة إرهابيي داعش".

من جانبه قال كريستين ريتسجير "إنهم مستمرون في التنسيق مع لجنة التنسيق الوطنية للتنسيق مع اليونيتاد (NCC) ويعملون على مواصلة عملية بناء قدرات القضاة في الإقليم من خلال ورش عمل ودورات تدريبية تهدف إلى تعزيز قدراتهم القضائية من أجل فهم أفضل للمعايير الدولية وتطبيقها في التحقيق والمسائلة القضائية ومحاكمة إرهابيي داعش على الجرائم الدولية التي ارتكبوها".

وفي ختام الاجتماع "ثمن الجانبان قرار البرلمان الألماني الاعتراف بجرائم داعش على أنها إبادة جماعية"، وأكدا أنه "سيكون دعماً لتطبيق اتفاق سنجار وعودة النازحين".