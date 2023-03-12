سیاسة

القنصل الأمريكي العام في أربيل بالوكالة: ينبغي على الأحزاب السياسية في كوردستان وضع خلافاتها جانباً

وأضافت "ينبغي على الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان العمل معاً لتحسين حياة المواطنين"
author_image أحمد حاجي
کوردستان القنصل الأمريكي العام في أربيل الأحزاب السياسية تنحية الخلافات الصحفيين الكورد

أربيل (كوردستان 24)- جددت القنصل الأمريكي العام في أربيل بالوكالة زهرة بيل دعم بلادها لإقليم كوردستان، مشيرة إلى أنه ينبغي على الأحزاب السياسية في كوردستان وضع خلافاتها جانباً.

وقالت القنصل الأمريكي العام في أربيل بالوكالة زهرة بيل خلال اجتماعها مع عدد من الصحفيين في كوردستان، اليوم الأحد 12 آذار مارس 2023، "بصفتنا أصدقاء وشركاء لـ كوردستان نشجع الأطراف السياسية في الإقليم على مواصلة العمل مع يونامي والفريق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للاتفاق على إجراء الانتخابات البرلمانية في كوردستان في أنسب وقت خلال هذه السنة".

وأضافت "ينبغي على الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان العمل معاً لتحسين حياة المواطنين، والاتفاق على تحديد موعد لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن".

وشارك في اجتماع القنصل الأمريكي العام في أربيل بالوكالة زهرة بيل مع عدد من الصحفيين في إقليم كوردستان، مدير غرفة الأخبار في مؤسسة كوردستان 24 للأبحاث والإعلام كوفان عزت.

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف