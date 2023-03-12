القنصل الأمريكي العام في أربيل بالوكالة: ينبغي على الأحزاب السياسية في كوردستان وضع خلافاتها جانباً

أربيل (كوردستان 24)- جددت القنصل الأمريكي العام في أربيل بالوكالة زهرة بيل دعم بلادها لإقليم كوردستان، مشيرة إلى أنه ينبغي على الأحزاب السياسية في كوردستان وضع خلافاتها جانباً.

وقالت القنصل الأمريكي العام في أربيل بالوكالة زهرة بيل خلال اجتماعها مع عدد من الصحفيين في كوردستان، اليوم الأحد 12 آذار مارس 2023، "بصفتنا أصدقاء وشركاء لـ كوردستان نشجع الأطراف السياسية في الإقليم على مواصلة العمل مع يونامي والفريق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للاتفاق على إجراء الانتخابات البرلمانية في كوردستان في أنسب وقت خلال هذه السنة".

وأضافت "ينبغي على الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان العمل معاً لتحسين حياة المواطنين، والاتفاق على تحديد موعد لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن".

وشارك في اجتماع القنصل الأمريكي العام في أربيل بالوكالة زهرة بيل مع عدد من الصحفيين في إقليم كوردستان، مدير غرفة الأخبار في مؤسسة كوردستان 24 للأبحاث والإعلام كوفان عزت.