ثقافة وفنون

العراق يتسلّم قطعتين أثريتين من واشنطن

author_image سوار أحمد
العراق العراق قطعتين اثريتين امريكا

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، تسلّم السّفارة العراقية في واشنطن، قطعتين أثريتين من كنوز العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان، إنه "استكمالاً لجهود دبلوماسية الاسترداد، السفارة العراقية في واشنطن تسلمت قطعتين أثريتين من كنوز العراق".

وأضاف الصحاف، أنه "تمثلت القطعة الأولى بعمل فني تم ضبطه من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي FBI في مدينة بوسطن ويبلغ عمر القطعة ما يزيد على 2700 سنة وهي من مقتنيات المتحف العراقي المسروقة وتم تهريبها إلى الولايات المتحدة وبيعها بموجب وثائق مزورة".

وتابع أن "القطعة الثانية هي لوح مسماري من العصر البابلي تم ضبطه من قبل مكتب مباحث الأمن القومي (HSI) ويعود تاريخه إلى أكثر من 3300 عام".

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