روميو هكاري: تقليص عدد مقاعد المكونات في البرلمان إهمال لثقافة التعايش

أربيل (كوردستان 24)- ‌قال رئيس التحالف الوطني في برلمان كوردستان روميو هكاري، اليوم الأحد، إن تقليص عدد مقاعد المكونات في البرلمان إهمال لثقافة التعايش.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع في برلمان كوردستان، غداً الإثنين، بمشاركة هيئة رئاسة البرلمان، ورؤساء الكتل البرلمانية، وممثلي الأحزاب السياسية، ونواب المكونات، بهدف معالجة مشكلة عدد مقاعد المكونات داخل البرلمان.

وبشأن هذا الموضوع قال روميو هكاري في مقابلة مع كوردستان 24، "نشعر بالقلق من أن تكون المكونات سبباً في عدم اتفاق الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان".

وأضاف "أننا اتفقنا حول الكيفية التي يجب أن نشارك من خلالها في الانتخابات المقبلة لبرلمان إقليم كوردستان، وندعم الرأي الذي يؤيد عدم تأجيل موعد إجراء الانتخابات، بل إجرائها في موعدها المقرر".

وأشار إلى "أننا نؤيد إجراء الانتخابات وفقاً لنظام الدائرة الواحدة، مضيفاً "أننا سمعنا من ممثلي المكونات، أنهم غداً سيطالبون بذلك".

وشدد على أن "تقليص عدد مقاعد المكونات في البرلمان إهمال لثقافة التعايش".