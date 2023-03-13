اقتصاد

أسعار النفط ترتفع مع تعافي الطلب الصيني

author_image سوار أحمد
العالم النفط الأسعار الطلب

أربيل (كوردستان24)- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية الصباحية اليوم الاثنين، مع ارتفاع الطلب الصيني وضعف الدولار، الا ان استمرار المخاوف بشأن زيادة محتملة في أسعار الفائدة الأمريكية أثار قلق المستثمرين في الحد من ارتفاع الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا إلى 82.96 دولارا للبرميل بحلول 04:32 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط  20 سنتا إلى 76.88 دولارا للبرميل.

وارتفع الطلب الصيني مع انفتاح الصين وتحسن في وقود الطائرات مما أسهم في تعافي الأسعار، كما  ساعد ضعف الدولار، الذي يجعل النفط أرخص لحاملي العملات الأخرى، على دعم أسعار النفط.

إلا أن معنويات السوق ظلت هشة حيث تفاقمت المخاوف بشأن المزيد من التشديد النقدي ورفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بسبب ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة مما حد من ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

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