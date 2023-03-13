سیاسة

الإمارات تحدد "فلكياً" غرة شهر رمضان

author_image سوار أحمد
الشرق الاوسط شهر رمضان الإمارات

أربيل (كوردستان24)- حددت جمعية الإمارات للفلك موعد غرة شهر رمضان المبارك وشهر شوال "فلكياً"، وعدد ساعات الصيام بداية الشهر الفضيل وعددها في نهايته.

وبحسب توقعات الجمعية فإن غرة شهر رمضان المبارك فلكيا لمعظم الدول، ستكون يوم الخميس 23 آذار الجاري، وسيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، الأول من شوال يوم الجمعة 21 نيسان المقبل، وعليه ستكون عدة الشهر الفضيل هذا العام 29 يوما.

وذكرت الجمعية أن ولادة هلال رمضان ستكون في الساعة 9:23 مساء الثلاثاء 21 آذار، بينما يكون غروب الهلال يوم الأربعاء في 22 آذار في الساعة 07:23 مساء حيث ستكون الرؤية ممكنة لهلال الشهر الفضيل.

وبحسب البيان، فإن ساعات الصيام ستكون في بداية الشهر نحو 13 ساعة وثلاثين دقيقة بينما تبلغ في نهاية الشهر الفضيل 14 ساعة و13 دقيقة.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف