الإمارات تحدد "فلكياً" غرة شهر رمضان

أربيل (كوردستان24)- حددت جمعية الإمارات للفلك موعد غرة شهر رمضان المبارك وشهر شوال "فلكياً"، وعدد ساعات الصيام بداية الشهر الفضيل وعددها في نهايته.

وبحسب توقعات الجمعية فإن غرة شهر رمضان المبارك فلكيا لمعظم الدول، ستكون يوم الخميس 23 آذار الجاري، وسيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، الأول من شوال يوم الجمعة 21 نيسان المقبل، وعليه ستكون عدة الشهر الفضيل هذا العام 29 يوما.

وذكرت الجمعية أن ولادة هلال رمضان ستكون في الساعة 9:23 مساء الثلاثاء 21 آذار، بينما يكون غروب الهلال يوم الأربعاء في 22 آذار في الساعة 07:23 مساء حيث ستكون الرؤية ممكنة لهلال الشهر الفضيل.

وبحسب البيان، فإن ساعات الصيام ستكون في بداية الشهر نحو 13 ساعة وثلاثين دقيقة بينما تبلغ في نهاية الشهر الفضيل 14 ساعة و13 دقيقة.