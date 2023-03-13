الرئيس بارزاني يستقبل سفيرة السويد لدى العراق

أربيل (كوردستان24)- إستقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم الاثنين 13 آذار مارس 2023، سفيرة السويد لدى العراق جيسيكا سفاردستروم.

وخلال الاجتماع بحث الجانبان الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة والبحث عن الإستقرار في العراق وتنفيذ برنامج الحكومة العراقية.

وفي جانب آخر تم تسليط الضوء على خطورة تهديدات الفكر المتشدّد على مستقبل العراق والمنط

قة، والتأكيد على ضرورة تنفيذ اتفاق سنجار وتطبيع الأوضاع فيها.

وأعربت السفيرة الضيف عن دعم بلادها لإستقرار العراق وإقليم كوردستان، وأشارت إلى وجود جالية كبيرة من الكورد والعراقيين، والرغبة في تطوير العلاقات بين السويد وإقليم كوردستان أكثر.

وأعرب الرئيس بارزاني عن شكره حكومة وشعب السويد على فتح أبوابهم دائما للشعب الكوردي وخاصة في الأوقات العصيبة ودعمهم للقضية الكوردية .