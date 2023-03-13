الحكومة الإتحادية توافق على مشروع قانون الموازنة وتُحيله إلى البرلمان

أربيل (كوردستان24)- وافق مجلس الوزراء العراقي اليوم الاثنين، على مشروع قانون الموازنة للسنوات 2023 و2024 و2025.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، إن مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و 2024 و 2025، في جلسته الاعتيادية المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ويحيله إلى مجلس النواب.

وعقد مجلس الوزراء العراقي في وقت سابق اليوم، جلسة تضمنت مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وأعلنت وزيرة المالية طيف سامي أمس الأحد، الإنتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 وارسالها الى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها.