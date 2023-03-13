مستشار السوداني: الموازنة تمهّد الطريق نحو آفاقٍ تنموية واسعة

أربيل (كوردستان 24)- أكّد مستشار رئيس الحكومة العراقية، هشام الركابي، أن الموازنة التي أقرّها مجلس الوزراء "تمهّد الطريق نحو آفاقٍ تنموية واسعة".

وغرّد الركابي عبر تويتر "مجلس الوزراء أقر اليوم موازنة طموحة عالجت كثيراً من الملفات المهمة المتعلقة بمكافحة الفقر، ودعم القطاع الخاص والاستثمار، وإنشاء صندوق للتنمية الاقتصادية يأخذ على عاتقه إيجاد حلول لمشكلات متراكمة تتعلق بالسكن والطرق والمشاريع الخدمية".

وأضاف: "هذه الموازنة تمهّد الطريق نحو آفاقٍ تنموية واسعة".

ووافق مجلس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، في جلسته الاعتيادية المنعقدة برئاسة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني على مشروع قانون الموازنة للسنوات 2023 و2024 و2025.

وكانت وزيرة المالية العراقية طيف سامي، أعلنت أمس الأحد، الانتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 وارسالها الى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها.