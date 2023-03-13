لابورتا يتوعد بيريز في كلاسيكو الأرض.. "حرب برشلونة وريال مدريد"

أربيل (كوردستان 24)- يبدو أن العلاقة بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة، ستدخل مرحلة متوترة على المستوى الإداري، خاصة بعد قرار الأول بالتصعيد ضد غريمه، في قضية "نيجريرا".

ونشر ريال مدريد بياناً رسمياً، بعد مباحثات بين أعضاء الإدارة، في اجتماع ناقش مدى تأثر النادي بقضية برشلونة كأحد الأطراف المجني عليها خلال الفترة الماضية، بحسب موقع "سعودي سبورت".

وأجرى المدعي العام في إسبانيا تحقيقاً في دفع برشلونة مبالغ مالية تصل إلى 1.7 مليون يورو، لشركة مملوكة لنائب رئيس لجنة الحكام السابق إنريكي نيجريرا، والتي توقفت بعد رحيله عن اللجنة.

وكان خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، قد طالب خوان لابورتا رئيس برشلونة بضرورة الاستقالة من منصبه، حال إثبات تورط ناديه في دفع رشوة للحكام، في ظل الحرب الدائرة بين الطرفين منذ عامين.

وتوترت العلاقة بين تيباس ولابورتا على خلفية رفض برشلونة التوقيع على اتفاقية بيع حقوق البث التليفزيوني المعروفة إعلامياً بـ (CVC)، ومن ثم مشاركة النادي الكتالوني في تأسيس رابطة دوري السوبر الأوروبي.

وأثبتت تحقيقات المدعي العام الإسباني، عن تورط رئيسي برشلونة السابقان ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو، في دفع مبالغ مالية لشركة إنريكي نيجريرا، بدون أي إثبات قانوني على دفع تلك الأموال.

بداية الحرب بين برشلونة وريال مدريد

كشفت شبكة "راديو كتالونيا"، أن إدارة برشلونة بقيادة خوان لابورتا تشعر بالصدمة من بيانات ريال مدريد، خاصة أن العلاقة بين الطرفين كانت مميزة للغاية.

وأوضحت أن إدارة برشلونة، تشعر بالخيانة من ريال مدريد، خاصة أن العلاقة المتبادلة بين الطرفين، في ظل الحرب من رابطة الليجا عليهما، كان من المتوقع أن تظل قوية.

وأشارت إلى أن مواجهة الكلاسيكو المقبلة في ملعب كامب نو، يوم الأحد المقبل، قد تشهد توتر واضح بين خوان لابورتا وفلورنتينو بيريز.

ويأتي بيان ريال مدريد بشأن قضية برشلونة، بعد فترة صمت طويلة، خاصة بعد ضغط كبير من أعضاء النادي، ضد مجلس الإدارة من خلال جمع توقيعات بضرورة إتخاذ موقف مما حدث، واعتبار النادي الكتالوني عدو مباشر في تلك القضية.