تهديدٌ بالسلاح يبدّد حلم ميسي

أربيل (كوردستان 24)- تلقّى نجم باريس سان جرمان، ومنتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم 2022 رفقة بلاده، ليونيل ميسي، رسالة تهديد من مسلحين، وفقاً لصحيفة «ذا أتلتيك» البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن الرسالة التي تلقّاها ميسي كانت من مسلحين أرجنتينيين، أجبرته على التراجع عن الانتقال إلى نادي طفولته نيولز أولد بويز هذا الصيف.

وكان مهاجم منتخب الأرجنتين السابق سيرجيو أجويرو، والصديق المقرب من ميسي، قال بأن البرغوث يفكر بجدية في احتمالية الانتقال واللعب مجدداً في نيولز أولد بويز.

يذكر أن أفراداً مسلحين، هاجموا متجراً في الأرجنتين يعود لعائلة أنتونيلا روكوزو، زوجة ميسي، وتركوا رسالة فيها: «ميسي، نحن في انتظارك، جافكين مهرب مخدرات، ولن يحميك».

وكان ميسي الذي ولد في روزاريو قال في وقت سابق، بأنه يحلم بإنهاء مسيرته الكروية في نيويلز أولد بويز، حيث بدأت رحلته الكروية عندما كان طفلاً، لكن تلك الرسالة، جعلت هذا الأمل بالتأكيد مجرد حلم بعيد المنال.