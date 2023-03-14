زيلينسكي يؤكد تمسكه بمدينة باخموت وبوتين يعتبر الحرب دفاعا عن وجود روسيا

أربیل (كوردستان 24 )- أعلن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القيادة العليا للقوات المسلحة قررت في اجتماعها اليوم مواصلة الحفاظ على مدينة باخموت وحمايتها.

أفادت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تتقدم حاليا من الجهة الشمالية الغربية لباخموت، ، حيث تسعى مع مقاتلي فاغنر للسيطرة على المنطقة الغربية بعدما انتزعت مناطق شرق المدينة خلال الأيام الأخيرة، وفق تقارير غربية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية -اليوم الثلاثاء- إسقاط 17 طائرة مسيرة أوكرانية واعتراض 23 صاروخا.

من جهتها، أكدت هيئة الأركان الأوكرانية تصديها لمحاولات مستمرة للسيطرة على باخموت، كما ذكرت أن قواتها أحبطت محاولات عديدة لاختراق دفاعاتها في الجبهة الشرقية، باتجاه مدينة ليمان شمالي مقاطعة دونيتسك، وباتجاه كوبيانسك الواقعة جنوبي مقاطعة خاركيف.

في الوقت نفسه، قال رئيس الإدارة العسكرية الأوكرانية في دونيتسك إن شخصا قتل و4 آخرين أصيبوا في قصف روسي على مدينة كراماتورسك المجاورة لباخموت.

وفي الجانب الآخر، قالت السلطات الموالية لروسيا في دونيتسك إن مدنييْن قتلا جراء قصف أوكراني استهدف مدينة ومقاطعة دونيتسك.

في غضون ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة لمصنع طائرات في منطقة بورياتيا بأقصى شرق البلاد اليوم "الصراع بالنسبة لنا ليس مهمة جيوسياسية وإنما للحفاظ على وجود روسيا كدولة".

ورأى بوتين أن الغرب راهن بعقوباته على انهيار روسيا واقتصادها في غضون أسبوعين أو ثلاثة لكنه أخفق، مشيرا إلى أن بلاده تشهد -الأشهر السبعة الأخيرة- نموا اقتصاديا وأن منظومتها المالية صمدت وأصبحت أكثر استقلالية.