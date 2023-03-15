النزاهة تقبض على شخصٍ انتحل صفة مسؤولٍ في الهيئة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن إلقاء القبض على شخصٍ انتحل صفة المدير العام للدائرة القانونية في الهيئة.

وأفادت دائرة التحقيقاتٍ بالهيئة بـ "تمكّن فريق من مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد من تنفيذ أمر القبض الصادر عن القاضي المختص؛ وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) بحق أحد المحتالين الذي انتحل صفة مدير عام في النزاهة".

وأضافت الدائرة في بيانٍ لها، اليوم الأربعاء، أن المنتحل اتّبع ذلك الاسلوب "بغية تحقيق مآرب شخصيَّة عبر أخذ مبالغ ماليَّة من المشتكين، وادعائه أنه المسؤول عن رفع الحجز عن عقارات أزلام النظام البائد، فيما تبيَّن من خلال سير التحقيق أنه يحمل هوية محامي".

في غضون ذلك، أكّدت دائرة التحقيقات في النزاهة الاتحادية،أن المتّهم أحيل إلى "قاضي محكمة التحقيق المختص؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة المناسبة وتقرير مصير المتهم".