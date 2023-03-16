الرئيس بارزاني في ذكرى فاجعة حلبجة: هذه الجريمة جرح في جسد أمتنا ولن تُنسى أبدا

أربيل (كوردستان24)- قال الرئيس مسعود بارزاني اليوم الخميس، ان القصف الكيماوي الذي طال حلبجة منذ ثلاثة عقود وأدى الى مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين، جرح في ذاكرة الأمة الكوردية، مؤكدا أنه لن يتم نسيانه أبدا.

واُزهقت أرواح خمسة ألاف شخص معظمهم من النساء والأطفال في قصف بالطائرات بمختلف أنواع الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا، كما توفي، لاحقاً، المئات من المدنيين العزل من تداعيات هذه الأسلحة جراء إصابتهم بالسرطان والعديد من الأمراض الأخرى.

وبمناسبة حلول ذكرى مجزرة حلبجة، نشر الرئيس بارزاني على موقع تويتر "جريمة الهجوم الكيميائي على حلبجة، نفذت أمام أنظار العالم ومن قبل النظام الأكثر وحشية في ذلك الوقت".

وأضاف "هذه الجريمة جرح عميق في جسد أمتنا ولن تُنسى أبدا."

وأكد الرئيس بارزاني على وجوب قيام الحكومة الإتحادية، بالتعويض عن المظالم التي ارتكبت ضد حلبجة وأبناء كوردستان.

وبتاريخ 6/3/1988، قامت أربع طائرات حربية عراقية بقصف مدينة حلبجة بغاز الخردل والسيانيد المحرمين دوليا والذي تسبب بزهق أرواح المدنيين بالآلاف وارتكاب أفظع كارثة إنسانية.

ولا تزال آثار الهجوم الكيماوي على حلبجة قائمة لدرجة أن مستشفى المدينة يشهد ارتفاعاً في حالة الولادات المشوّهة، حسبما يقول مسؤولون محليون.