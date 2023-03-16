السوداني: فاجعة حلبجة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية وتحويلها لمحافظة "واجب أخلاقي"

أربيل (كوردستان24)- قال رئيس الوزراء الإتحادي محمد شياع السوداني اليوم الخميس، إن القصف الكيميائي على حلبجة في حقبة النظام العراقي السابق، من أبشع الجرائم ضد الإنسانية، مشيرا في الوقت نفسه الى أن قرار تحويلها الى محافظة "واجب أخلاقي".

ونشر السوداني على حسابه في موقع "تويتر"، "نستذكر اليوم واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية ألا وهي فاجعة حلبجة التي ارتكبها النظام الدكتاتوري البائد".

وأضاف " وبالمناسبة نؤكد أن قرارنا في مجلس الوزراء بالتصويت على مشروع القانون الذي يقضي بتحويل المدينة المضحية إلى محافظة هو واجب أخلاقي قبل أي شيء. نسعى دوماً لإنصاف المدن المظلومة والمحرومة وهذا من صلب أولويات حكومتنا".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ثمّن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني موقف الحكومة الإتحادية، في إقرار حلبجة محافظة بشكل رسمي، داعيا إياها في الوقت نفسه، لتعويض ذوي ضحايا القصف الكيمياوي والأنفال.