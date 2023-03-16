أسعار الذهب والعملات العالمية في أسواق الاقليم
أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار أمريكي = 1569000 دينار عراقي
100 يورو = 165000 دينار عراقي
100 جنيه إسترليني = 187000 دينار عراقي
100 ليرة تركية = 8300 دينار عراقي
100.000 تومان ايراني = 3500 دينار عراقي
1 دينار أردني = 2027 دينار عراقي
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان
1 مثقال ذهب عيار 24 = 490.000 دينار عراقي
1 مثقال ذهب عيار 21 = 435000 دينار عراقي
1 مثقال ذهب عيار 18 = 370000 دينار عراقي