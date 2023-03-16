أنقرة: سنواصل جهودنا لإعادة موسكو وكييف إلى المفاوضات

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستواصل جهودها لإعادة موسكو وكييف إلى طاولة المفاوضات.

جاء ذلك في كلمة، الخميس، خلال مشاركته في القمة الطارئة لمنظمة الدول التركية المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة.

ولفت أردوغان إلى أن المبادرات التركية الدبلوماسية مستمرة منذ البداية لإنهاء الحرب في أوكرانيا بسلام عادل ودائم في أسرع وقت ممكن.

وأوضح أنه يجري في هذا الإطار اتصالات منتظمة مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وشدّد على أن اتفاقية ممر الحبوب في البحر الأسود والتبادل الشامل للأسرى بوساطة تركية أظهرا أن الطرفين يمكن أن يلتقيا على أرضية مشتركة.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "سنواصل حتى النهاية جهودنا لإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات".

وأطلقت روسيا في 24 شباط فبراير 2022 عملية عسكرية ضد أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية على موسكو.

وفي 22 تموز يوليو 2022، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي ينذر بكارثة إنسانية.

المصدر: وكالة الأناضول