هزة أرضية تضرب مناطق في جنوب وشرق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- ضربت هزة أرضية بقوة 5 درجات وعمق 10 كيلومترات، مساء اليوم الخميس 16 آذار مارس 2023، مناطق في جنوب وشرق كوردستان.

وأفاد مراسل كوردستان 24، أن "المواطنين في محافظتي السليمانية وحلبجة ومنطقة هورامان شعروا بالهزة الأرضية".

وبشان هذا الموضوع قال مدير الأرصاد الجوية والزلازل في السليمانية آسو كمال لكوردستان 24، إن "زلزالاً بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب مناطق في جنوب وشرق كوردستان".

وأضاف مدير الأرصاد الجوية والزلازل في السليمانية أن "عمق الزلزال كان 10 كيلومترات".