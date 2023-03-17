"إكليل الورد... تاج الشوك".. رواية تنتصر لصوت المرأة وتروي حكايات عن آلام الإنسانية

أربيل (كوردستان24)- صدر حديثاً عن منشورات رامينا في لندن رواية "إكليل الورد.. تاج الشوك" للروائي الكوردي العراقي سردار عبد الله الذي يصور الوضع الكابوسي الذي عاشه البشر في ظل فيروس كورونا، وذلك من خلال سرد قصة حب غريبة بين رجل ستيني وامرأة تصغره بأكثر من عقدين.

تسرد الرواية تاريخ الإنسانية وعذاباتها منذ قصة الخلق الى يومنا هذا، وتراهن على أن البشرية تقف على أعتاب القدر أو المصير، وما إن كانت ستتمرد على هذا القدر وتخلق مصيرها الذي تستحقه.

تكشف الرواية كيف أنّ الوباء أعاد البشر الى الكهوف، والكهف يرمز هنا إلى البداية التي انطلق منها الإنسان ليبني حضارته، كما أنه يشير إلى ملاذ التأمل الذي لجأ إليه الأنبياء والفلاسفة للتخطيط لبداية جديدة. وتلفت الرواية كذلك إلى أنّ الإنسانية تبقى في كهفها هذا لتنتهي أو تبني حضارتها الجديدة، التي تستند إلى إعادة سرد الحكايات الكبرى، منذ حكاية الخلق وحتى حكاياتنا المتجدّدة.

يهندس الروائي عمله بطريقة فنّية لافتة، يسرد روايات داخل روايته، ينسج مجموعة قصص قصيرة داخل كلّ رواية، بحيث تتكامل في سياق إبداعيّ مميّز.

في مشهد كابوسي، يستيقظ رجل ستيني في سريره ليجد العالم وقد فرغ تماما من البشر، ويحاول فهم ما يجري، ليصير الموت والخوف منه أهون بكثير من كل ذلك المجهول. ثُم يظن أن الله قد استجاب لدعائه في إبادة البشر ليبني مع حبيبته التي تصغره بعقدين عالماً جديداً، ويعيشا في ظل هذه الأجواء قصة حب غرائبية.

رواية فلسفية رومانسية، تسرد من خلال تقنيات روائية جديدة، قصصا قصيرة، وتضم في طياتها رواية أخرى، وتحاول استدراج القارئ إلى داخل النص، لتخوض معه في الأوهام والحكايات الكبرى منذ حكاية الخلق الأولى، محاوِلةً إعادة سردها من جديد.

تمنح الرواية حيّزاً كبيراً لصوت المرأة التي تعتبرها بطلة حكاية الخلق الأولى، وتعيد إليها دورها البطولي في التاريخ الذي سينبني عليه العالم الجديد. ومن هنا فهي رواية انتصار للمرأة بامتياز.

تتعرض "إكليل الورد.. تاج الشوك" لمجموعة قضايا وأفكار وتمنحها رمزية كبيرة، أو تكتشف رمزيتها غير المرئية وغير المكشوفة للآخرين، وتمضي في رحلة متخيّلة ثريّة لتتحدث عن آلام الإنسانية وصراعاتها على مر التاريخ.

قال الشاعر والسياسي الكوردي هفال كويستاني عن الرواية: "تخبرنا هذه الرواية بأن لكل حكاية وجه آخر غير الذي اعتدنا سماعه، أثناء إعادة سرده للحكايات الكبرى، تعامل الكاتب مع الدين وأيديولوجياتنا وأوهامنا الكبرى بمنتهى الدقة والاحترافية. المرأة هنا ليست ليست الكائن الذي عرفناه من خلال الحكايات الدينية والاجتماعية، بل هي العنصر الأقوى. لقد أراد الكاتب من خلال هذه الرواية أن يعيد للمرأة شعورها بالاعتزاز كونها امرأة. كما أراد أن يغير من نظرة الرجل تجاهها".

يشار إلى أنّ الرواية من ترجمة الكاتب نفسه، وقد نشرت باللغة الكوردية بداية، وتقع في مئتي صفحة من القطع الوسط. وقد صمّم غلافها الشاعر والفنان ياسين حسين ولوحة الغلاف للفنان الكوردي حسن عبدالله.

تعريف بالمؤلف:

سردار عبد الله كاتب وسياسي كوردي ومرشّح سابق لرئاسة العراق. ولد في بغداد سنة 1966. درس الإعلام في جامعة السليمانية. ترأّس هيئة تحرير مجلات وصحف كوردية عديدة بعد سنواتٍ قضاها في جبال كوردستان ضمن قوّات البيشمركة الكوردية. له إصدارات عديدة باللغتين الكوردية والعربية.

من أعماله:

- آتيلا آخر العشاق، رواية صادرة عن دار هاشيت أنطوان ببيروت

- إكليل الورد.. تاج الشوك، رواية مكتوبة بالكوردية.

- موجز الرحلتين في اقتفاء أثر مولانا ذي الجناحين، قيد النشر بالتعاون بين جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلات ودار المتوسط.

- الأزمات والإعلام (باللغة الكوردية).

- الوقوع في الفخ (باللغة العربية)، رؤى سياسية.

- العديد من الكتب والروايات الجاهزة للنشر باللغتين العربية والكوردية.