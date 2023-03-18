الرئيس بارزاني يعزي بوفاة بيشمركة ثورتي أيلول وكولان عريف أبو زيد

أربيل (كوردستان 24)- عزى الرئيس مسعود بارزاني، اليوم السبت 18 آذار مارس 2023، بوفاة بيشمركة ثورتي أيلول وكولان عريف أبو زيد.

وفيما يلي نص العزية:

بسم الله الرحمن الرحيم

ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة المناضل البيشمركة في ثورتي أيلول وكولان عريف أبو زيد.

وبهذه المناسبة الأليمة، أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة وأقارب وأصدقاء المرحوم أبو زيد، وأشاركهم حزنهم.

وأسأل الله تعالى أن يسكن المرحوم عريف أبو زيد فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

مسعود بارزاني

18 آذار 2023