علي دولمري: إقليم كوردستان يحتل موقعاً إستراتيجياً مهماً على المستوى الدولي

أربيل (كوردستان 24)- ‌أكد ممثل حكومة إقليم كوردستان في فرنسا، علي دولمري، اليوم السبت، أن الإقليم يحتل موقعاً إستراتيجياً مهماً على المستوى الدولي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هناك اهتماماً سياسياً دولياً بالإقليم.

وقال علي دولمري في مقابلة مع "غرفة أخبار" كوردستان 24، إن "جهود رئيس حكومة إقليم كوردستان، تتجه نحو تعزيز علاقات إقليم كوردستان، على المستوى الدولي".

وأضاف أن "مشاركة عدد كبير من سفراء وممثلي الدول الأجنبية في احتفال العيد القومي نوروز ، يؤكد أن إقليم كوردستان يحتل موقعاً إستراتيجياً مهماً على المستوى الدولي".

وأكد أن "الزيارات المتكررة لرئيس حكومة إقليم كوردستان، إلى دول الخليج وفرنسا، التي تملك مقعداً دائماً داخل مجلس الأمن الدولي، ولديها حق النقض (الفيتو)، يدل على أن إقليم كوردستان دخل مرحلة جديدة".

ووصل ممثلو 83 دولة من مختلف أنحاء العالم، صباح اليوم السبت إلى مدينة أربيل، للمشاركة في أعياد النوروز ورأس السنة الكوردية.