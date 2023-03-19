أمن كوردستان يكشف تفاصيل جديدة حول تحطّم مروحية داخل الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- أصدر مجلس أمن إقليم كوردستان، اليوم الأحد، بياناً حول آخر المعلومات عن تحطّم مروحية داخل أراضي الإقليم ليلة الـ 15 و16 مارس آذار الجاري.

وأكّد أمن كوردستان، أن مروحيةً واحدة تحطّمت ضمن حدود محافظة دهوك، وقُتِل جراء ذلك سبعة أشخاص فقط.

وفيما يأتي نص البيان:

أعلن مجلس أمن إقليم كوردستان، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة حول تحطّم مروحية ليلة الـ 15 و16 مارس آذار ضمن حدود محافظة دهوك.

ووفق أدلة تابعة لحزب العمال الكوردستاني، قالت هيئة مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان إن مروحية واحدة تحطّمت وقُتِل عدد من الأشخاص.

واعترفت قوات سوريا الديمقراطية في الـ 17 مارس آذار بسقوط مروحيتين وقُتِل على إثرها تسعة أشخاص من عناصرها، لكننا نؤكّد حتى الآن أن مروحية واحدة تحطّمت وقُتِل سبعة أشخاص فقط.

وحلّقت طائرات مروحية بين غربي كوردستان ومدينة السليمانية دون إبلاغ الجهات الرسمية في إقليم كوردستان.

وبحسب المعلومات والأدلة المتوفّرة، فقد هبطت هذه المروحيات في عدة قواعد بمحافظة السليمانية ثم اتّجهت نحو غربي كوردستان.

وبحسب التقارير، فقد قدمت جهة سياسية في السليمانية، سراً وبشكلٍ غير رسمي، تسهيلات لإجراء الاتصالات بين حزب العمال الكوردستاني وقوات سوريا الديمقراطية وساعدتهما في مجالات أخرى.

وندعو التحالف والحكومة الاتحادية توضيح ماهية رخصة تحليق هذه المروحيات فوق أراضي إقليم كوردستان ومن المسؤول عن مثل تلك الأنشطة غير القانونية؟