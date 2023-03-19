النزاهة تضبط 58 مليار دينار في بلديتي النجف والكوفة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، ضبط هـدر 58 مليار دينار من المال العام في بلديتي النجـف والكوفة.

وقالت الهيئة في بيانٍ لها، إنها "كشفت عن هدر للمال العام ومُخالفاتٍ بأكثر من 58 مليار دينار في بلديَّتي النجف والكوفة، في عمليتين نوعيتين".

عملية ضبط الهدر في النجف، نُفّذت "بناءً على معلوماتٍ وردت من أحد أعضاء مجلس النوَّاب عن المُحافظة أشارت إلى أنَّ أعمال المُتابعة والتحقيق توصَّلت إلى هدر مبلغ 52 مليار و172 مليون دينار خُصِّصت لصيانة وتصليح آلياتٍ لبلديَّة المحافظة على مدار ستة أعوامٍ تمتدُّ بين عامي 2017 و2022".

وكشفت دائرة التحقيقات في الهيئة أنه "بعد الاطلاع على جداول صرف تلك المبالغ تبيَّن صرف مبلغ 27 مليار و992 مليون دينار للتصليح خلال عامي 2020 و2021 فقط".

أما في مديرية بلدية الكوفة، أوضحت الهيئة أن "ملاكات المكتب رصدت وجود مُستندات صرفٍ تعود لعامي (2021 و2022) وصلت مبالغها إلى 6 مليارات وأكثر من 81 مليون دينار لم يوقّع عليها المحاسب والمدقق ومدير الحسابات ومدير البلدية، خلافاً للقانون".

ولفت إلى أنَّ "تلك المُستندات تتعلَّق برواتب عمل التنظيف وتجهيز مواد مُتنوِّعة لبلديَّة الكوفة".

وأشار أن "قيمة مبالغ المُستندات غير المُوقَّعة لعام 2021 بلغت أكثر من 5 مليار و500 مليون دينار، بينما بلغت قيمتها خلال عام 2022 أكثر من 539 مليون دينار".