بعد تقارب طهران والرياض.. الرئيس الإيراني يتلقى دعوة لزيارة السعودية

أربيل (كوردستان 24)- رحب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأحد بدعوة تلقاها من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة الرياض بهدف ترسيخ التقارب بين البلدين كما أعلن مسؤول في الرئاسة الايرانية.

وأعلن مساعد الشؤون السياسية لمكتب الرئيس الإيراني محمد جمشيدي في تغريدة أن "الملك السعودي دعا في رسالة الرئيس الإيراني إلى زيارة المملكة ورحب بالاتفاق بين البلدين الشقيقين وطالب بتعزيز العلاقات بينهما" مضيفاً أن رئيسي "رحب بهذه الدعوة وأكد استعداد بلاده لتعزيز التعاون".

من جهته أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الأحد أن البلدين اتفقا على اجتماع مقبل لوزيري خارجيتهما. وأشار إلى "ثلاثة مواقع" مقترحة "لعقد هذا اللقاء" بدون تحديدها.

وكانت إيران والسعودية أعلنتا في 10 آذار مارس استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 2016 خلال شهرين، إثر مفاوضات استضافتها الصين، في خطوة قد تنطوي على تغييرات إقليمية دبلوماسية كبرى.

وحدّد الاتفاق مهلة شهرين لاستئناف العلاقات الدبلوماسية رسمياً بعد سبع سنوات من القطيعة. كما تضمّن تعهداً من كل جانب باحترام سيادة الطرف الآخر وعدم التدخل في "الشؤون الداخلية".

وانقطعت العلاقات عندما هاجم محتجّون إيرانيون البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران بعدما أعدمت المملكة رجل الدين الشيعيّ المعارض نمر النمر.

وقامت دول خليجية أخرى بينها البحرين والإمارات والكويت إثر ذلك بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران لدعم الرياض.

وفي الأشهر الماضية، استأنفت الإمارات والكويت علاقاتهما الدبلوماسية مع إيران.