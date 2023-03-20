رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ بحلول عيد نوروز

أربيل (كوردستان24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 20 آذار (مارس) 2023، تهنئة إلى الكوردستانيين كافة بمناسبة حلول أعياد نوروز السعيدة.

وفيما يلي نص التهنئة:

مع إطلالة أعياد نوروز ورأس السنة الكوردية الجديدة، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى عموم الكوردستانيين، وأخص بالذكر البيشمركة البواسل وقوى الأمن الداخلي وعوائل وذوي الشهداء والمؤنفلين الأكارم، متمنياً أن يقضي الجميع أيام العيد والعطلة في ظل أجواء عامرة بالبهجة والسعادة والطمأنينة، كما أهيب بالمواطنين الحفاظ على نظافة البيئة ونقاء طبيعة كوردستان الخلّابة خلال نزهاتهم وسفراتهم، وكذلك الالتزام بالتعليمات المرورية وتجنب السرعة أثناء قيادة السيارات.

يمثل نوروز رمزاً للوحدة والتكاتف والنصر والحرية للشعب الكوردستاني، وأغتنم هذه الفرصة للتأكيد على تضامن شعب كوردستان وتعاضده، من أجل حماية منجزاتنا الوطنية والدفاع عن حقوقنا الدستورية.