مسرور بارزاني يرسل طلباً إلى الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني بمناسبة عيد نوروز

أربيل (كوردستان 24 ) - أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 20 آذار (مارس) 2023، تهنئة إلى الكوردستانيين كافة بمناسبة حلول أعياد نوروز السعيدة.

وفيما يلي نص التهنئة:

مع إطلالة أعياد نوروز ورأس السنة الكوردية الجديدة، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى عموم الكوردستانيين، وأخص بالذكر البيشمركة البواسل وقوى الأمن الداخلي وعوائل وذوي الشهداء والمؤنفلين الأكارم، متمنياً أن يقضي الجميع أيام العيد والعطلة في ظل أجواء عامرة بالبهجة والسعادة والطمأنينة، كما أهيب بالمواطنين الحفاظ على نظافة البيئة ونقاء طبيعة كوردستان الخلّابة خلال نزهاتهم وسفراتهم، وكذلك الالتزام بالتعليمات المرورية وتجنب السرعة أثناء قيادة السيارات.

يمثل نوروز رمزاً للوحدة والتكاتف والنصر والحرية للشعب الكوردستاني، وأغتنم هذه الفرصة للتأكيد على تضامن شعب كوردستان وتعاضده، من أجل حماية منجزاتنا الوطنية والدفاع عن حقوقنا الدستورية.

وبهذه المناسبة، وحرصاً على المصلحة العامة وتبديد قلق مواطنينا الأعزاء وتهيئة مناخ إيجابي، أدعو السادة نائب رئيس الوزراء والفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني إلى العودة لاجتماعات مجلس الوزراء بعد انتهاء عطلة عيد نوروز، لمناقشة جميع المشاكل في مكانها وموقعها الرسمي، والعمل معاً لتقديم كل ما يستحقه شعب كوردستان من خدمات، وتنفيذ برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان.

عيد نوروز مبارك للجميع، ودامت كوردستان آمنة وعامرة ومزدهرة

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

20 آذار 2023