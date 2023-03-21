سیاسة

ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في تركيا

author_image سوار أحمد
کوردستان تركيا الزلازل

أربيل (كوردستان24)- قالت وسائل إعلام تركيا، ان عدد ضحايا الفيضانات التي ضربت مناطق الزلزال في مدينتي شانلي أورفا وأديامان جنوبي تركيا الأسبوع الماضي، قد ارتفع.

وتعرضت أجزاء من جنوب شرق تركيا، التي دمرها الزلزال وتوابعه في فبراير الماضي، إلى أمطار غزيرة تسببت في حدوث فيضانات مفاجئة، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، الاثنين.

وبحسب الصحيفة، جرفت مياه الفيضانات المتسارعة أكوام الحطام والسيارات وفي بعض الحالات الناس بعيدا بعد هطول أمطار غزيرة، الأسبوع الماضي.

ونقلت الصحيفة عن هيئة إدارة الكوارث في البلاد قولها، إن 14 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، وما زال البعض في عداد المفقودين، في الفيضانات التي ضربت البلاد، في 15 مارس.

وكان من بين الضحايا ناجون من الزلزال كانوا يعيشون في منازل مؤقته في الخيام والسيارات عندما بدأ الفيضان، وفقا لموقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وفي 6 فبراير الماضي، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة قرابة 50 ألف شخص وخلف دمارا ماديا ضخما.

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