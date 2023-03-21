طقس العراق.. أمطار خفيفة وارتفاع في درجات الحرارة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في بعض الأماكن من أقسامها الشرقية ،بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر خفيفة في أقسامها الشرقية، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الخميس سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً يكون غائماً مع تساقط امطار خفيفة الشدة في أماكن متفرقة تكون رعدية احياناً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية، وترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية من البلاد".

وتابع أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً يكون غائماً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع انحاء البلاد".

وبين أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً واحياناً يكون غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة في اقسامها الغربية وتكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً يكون غائما مع تساقط امطار خفيفة الشدة تكون رعدية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً ،ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق".