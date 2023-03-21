امرأة تنجب 5 توائم في بغداد

أربيل (كوردستان24)- شهدت مستشفى فاطمة الزهراء، في جانب الرصافة ببغداد اليوم الاثنين، ولادة خمسة توائم.

وقال مدير مستشفى فاطمة الزهراء للنسائية والأطفال التابعة إلى دائرة صحة بغداد الرصافة، سلام بدر سلطان في بيان، إن "امرأة ولدت خمسة توائم (ثلاث إناث واثنان ذكور) وقد غادرت الأم وتوائمها الخمس المستشفى بصحة جيدة".

من جانبها، قالت رئيس الطاقم الطبي إخصائية النسائية والتوليد الدكتورة شيماء محمد اللامي أن "المواطنة العشرينية وهي حامل بالشهر التاسع وصلت طوارئ المستشفى وهي تعاني من آلام الولادة وتقلصات رحمية شديدة".

وتابعت اللامي عقب "إجراء الفحوصات الطبية والمختبرية اللازمة والسونار تم تحويلها إلى صالة العمليات ومن ثم توليدها بعملية قيصرية ثانية لتضع توائمها الخمس ثلاث إناث واثنان ذكور وأوزانهم تتراوح بين (800_1300 غم) ليتم بعدها تحويل الأم وأطفالها إلى الردهة ومراقبة وضعهم الصحي وتكملة باقي العلاج ومغادرتهم المستشفى بصحة جيدة".