على رأس وفد حكومي رفيع.. السوداني يبدأ زيارة رسمية إلى تركيا

أربيل (كوردستان24)- بدأ رئيس مجلس الوزراء الإتحادي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى الجمهورية التركية.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بدأ زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية، على رأس وفد حكومي رفيع".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد حدد، يوم أمس الاثنين، أهداف زيارته المرتقبة الى تركيا، فيما تعهد بتوفير احتياجات المواطنين.

وقال السوداني في مقال قبيل زيارته إلى تركيا، ان "الزيارة لتركيا تكتسب أهمية خاصة في هذا التوقيت تحديدا مع التطورات الإيجابية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على صعيد تعزيز التعاون بين دولة، وحشد الجهود من اجل تحقيق التكامل الاقتصادي ودفعه قدما، وحل الخلافات استنادا الى منهجية الحوار المتعقل الذي يغلب المصلحة ويعلى من شأن التعاون بين الجيران بغية تحقيق مصالح الشعوب".

واضاف: "سنركز في مباحثاتنا مع الجانب التركي على تعزيز العلاقات العراقية – التركية في كافة المجالات وخاصة المجال الاقتصادي لاسيما ونحن نتطلع الى تنفيذ مشروعات اقتصادية طموحة في قطاعي الطاقة والنقل وتحويل العراق الى مركز للتجارة العالمية بين اسيا وأوروبا من خلال مشروع ميناء الفاو الكبير وما يرتبط به من مناطق اقتصادية وتجمعات سكنية ونقاط للجذب السياحي".