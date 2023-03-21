سیاسة

رئاسة برلمان كوردستان تدين "الجريمة النكراء" في جنديرس

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مبنى برلمان إقليم كوردستان
مبنى برلمان إقليم كوردستان
کوردستان برلمان كوردستان جنديرس عفرين

أربيل (كوردستان 24)- أدانت رئاسة برلمان إقليم كوردستان بشدة، "الجريمة النكراء" التي ارتُكِبت بحق بعض أهالي ناحية جنديرس بريف عفرين، عشية الاحتفال بعيد النوروز.

وقالت رئاسة برلمان كوردستان في بيانٍ لها الثلاثاء: "ندين بشدة الجريمة النكراء التي ارتكبها بعض الأشخاص في بلدة جنديرس في عفرين مساء أمس، والتي أسفرت عن استشهاد أربعة مواطنين كورد وإصابة ثلاثة آخرين".

وأضاف البيان الذي وصلت نسخة منه لكوردستان 24، "هؤلاء المدنيين كانوا يمارسون أبسط حقوقهم في الاحتفال بيومهم الوطني".

وتابع البيان: "بهذه المناسبة الحزينة، نتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

ودعا البيان "الجهات المعنية في المنطقة إلى بذل قصارى جهدها للعثور على مرتكبي هذه الجريمة النكراء وتقديمهم للعدالة".

 

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