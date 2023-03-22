توتال الفرنسية: لم نتوصل الى حل بشأن مشروع الطاقة في العراق

أربیل (كوردستان 24 ) - جدد الرئيس التنفيذي لشركة النفط الفرنسية العملاقة (توتال إنرجي) باتريك بويان، الأربعاء، تأكيده أن الاتفاق المتعثر مع العراق، بشأن مشروع للطاقة بقيمة 27 مليار دولار لم يتوصل إلى حل بعد.

وقال بويان، إن "الصفقة اختبرت من خلال الانتخابات وتغيير الحكومة بعد التوقيع"، مضيفاً أن "شركة TotalEnergies تحتاج إلى أن تؤكد الحكومة الجديدة العقد الموقع في سبتمبر 2021 قبل إبرام الصفقة".

وتابع "في الوقت الحالي لم نحصل عليها، إذا لم نفهمها، لأكون صادقًا، لا يمكنني تعريض شركة لمزيج من المخاطر"، مبيناً أن "العراق ليس أسهل مكان للاستثمار بكل المخاطر، نحن نعرف وضع أمن الطاقة ونعرف الوضع الجيوسياسي".

وأضاف بويان: "آمل أن نجد أرضية مشتركة لقد عملت عليها الشهر الماضي، لكن مرة أخرى، نحتاج إلى هذه الإجابة السياسية".

ووافقت شركة Total Energies في سبتمبر 2021 على الاستثمار في أربعة مشاريع للنفط والغاز والطاقة المتجددة في منطقة البصرة جنوب العراق على مدى 25 عامًا ، بمبلغ أولي قدره 10 مليارات دولار.

لكن الاتفاق، الذي كانت بغداد تأمل في أن يعكس خروج شركات النفط الكبرى من البلاد، عالق وسط خلافات بشأن الشروط.