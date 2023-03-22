رئيس الجمهورية يصل إلى نيويورك للمشاركة في مؤتمر المياه

أربيل (كوردستان24)- وصل رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد الى نيويورك للمشاركة في أعمال مؤتمر نيويورك للمياه الذي تنظمه الامم المتحدة.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة جمهورية العراقي في بيان له "وصل رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء ٢١ آذار ٢٠٢٣ إلى نيويورك".

وأضاف البيان "تأتي هذه الزيارة استجابة للدعوة الرسمية التي تلقاها فخامته من الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش للمشاركة في أعمال مؤتمر نيويورك للمياه الذي تنظمه الأمم المتحدة من ٢٢- ٢٤ آذار الحالي".

وأشار البيان الى أنه "يرافق الرئيس وفد يضم وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير البيئة المهندس نزار ئاميدي، ومحافظ البصرة أسعد العيداني".