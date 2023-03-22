بعد اعتقالهم لساعات.. اطلاق سراح مجموعة من البيشمركة في آلتون كوبري

أربيل (كوردستان 24)- أطلقت قوات الجيش العراقي، سراح مجموعة من البيشمركة، اليوم الأربعاء، بعد أن قامت قبل عدة ساعات من الآن، باعتقالهم في سوق وسط آلتون كوبري.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها كوردستان 24، "اعتقلت قوة من الجيش العراقي، مجموعة من البيشمركة، اليوم الأربعاء، ثم قامت بتسليمهم إلى قوات مكافحة الإرهاب في آلتون كوبري.

وعلى الرغم من أن هؤلاء البيشمركة كانوا يرتدون لباسهم الرسمي فقط، ولم تكن بحوزتهم معداتهم العسكرية، إلا أن قوات الجيش العراقي اعتقلتهم، بذريعة أن سياراتهم لم تكن مسجلة بأسمائهم.