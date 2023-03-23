وفاة 5 مهاجرين أفارقة وفقدان 28 إثر غرق مركب قبالة السواحل التونسية

أربيل (كوردستان24)- لقي خمسة مهاجرين أفارقة مصرعهم وفقد 28 آخرون بعد غرق قارب قبالة تونس في أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.

يأتي الحادث وسط زيادة كبيرة في أعداد قوارب الهجرة من السواحل التونسية باتجاه إيطاليا وفي خضم حملة تنفذها السلطات التونسية لتعقب مهاجرين من دول أفريقيا جنوبي الصحراء يقيمون في تونس بشكل غير قانوني.

وتشهد تونس التي تبعد سواحلها أقل من 150 كيلومترا عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية بانتظام محاولات لمغادرة المهاجرين إلى إيطاليا.

وقال الناطق الرسمي باسم المنظمة رمضان بن عمر لوكالة الأنباء الفرنسية: "تم اليوم انتشال 5 جثث لمهاجرين وإنقاذ 5 آخرين، في حين لا يزال 28 مفقودين".

وانطلق المركب من سواحل محافظة صفاقس الثلاثاء نحو السواحل الإيطالية، وكان يقل 38 مهاجرا غالبيتهم من ساحل العاج، قبل أن يغرق "بسبب حمولته الكبيرة"، وفقا للمصدر نفسه.

وفي 9 آذار/مارس الحالي، أعلن خفر السواحل أن 14 مهاجرا من دول أفريقيا جنوب الصحراء لقوا حتفهم غرقا قبالة سواحل تونس، حيث يواجه المهاجرون وضعا صعبا إثر خطاب للرئيس قيس سعيّد حول المهاجرين غير النظاميين.

ويأتي هذا الحادث بينما يرغب عدد كبير من المهاجرين في مغادرة تونس بعد تصريحات وصفت "بالعنصرية" أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيّد.

وفي تونس أكثر من 21 ألف مهاجر من هذه الجنسيات، بينهم طلبة، وفقا لإحصاءات رسمية.

وتمثل تونس نقطة عبور لآلاف المهاجرين الآتين من دول جنوب الصحراء والمتجهين في رحلات غير نظامية بحرا إلى السواحل الأوروبية، وتحديدا الإيطالية.

وتستقبل إيطاليا أعدادا كبيرة من المهاجرين الوافدين من تونس عبر البحر الأبيض المتوسط. وتفيد الأرقام الرسمية بأن هذا البلد استقبل أكثر من 32 ألف مهاجر في العام 2022، من بينهم 18 ألف تونسي.

وتشهد تونس، التي تبعد سواحلها أقل من 150 كيلومترا عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، بانتظام محاولات لمغادرة المهاجرين إلى إيطاليا.