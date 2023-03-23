القوات الأمنية تضبط 299 كرتونة من اللحوم الهندية المحظورة في اربيل

أربيل (كوردستان24)- ضبطت القوات الأمنية اليوم الخميس، 299 كرتونة من اللحوم الهندية المحظورة، في متجر على الطريق الواقع بين مدينتي أربيل وكركوك.

وبحسب المعلومات التي وردت لكوردستان 24، فإن هذه الكميات من اللحوم المحظورة، كانت مخبأة داخل متجر وجرت محاولة تسويقها سرا بالشاحنات، لكن قوات الأمن في أربيل صادرتها قبل توزيعها.

وقال الطبيب البيطري هيمن عدنان لكوردستان 24 إن رئيس البلدية أبلغهم أن بعض اللحوم الهندية، غير الصحية وصلت إلى أربيل عن طريق التهريب.

وأضاف هيمن عدنان، أن "هذه اللحوم محظورة، ويُمنع بشكل مطلق، بيعها في أسواق إقليم كوردستان".

وأكد أنه وفقا للمعلومات التي وردت من قوات الأمن في أربيل، فقد كان هناك 299 كرتونة من اللحوم الهندية في المتجر.