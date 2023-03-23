اقتصاد

القوات الأمنية تضبط 299 كرتونة من اللحوم الهندية المحظورة في اربيل

author_image سوار أحمد
کوردستان اللحوم الهندية الاسواق اربيل القوات الأمنية

أربيل (كوردستان24)- ضبطت القوات الأمنية اليوم الخميس، 299 كرتونة من اللحوم الهندية المحظورة، في متجر على الطريق الواقع بين مدينتي أربيل وكركوك.

وبحسب المعلومات التي وردت لكوردستان 24، فإن هذه الكميات من اللحوم المحظورة، كانت مخبأة داخل متجر وجرت محاولة تسويقها سرا بالشاحنات، لكن قوات الأمن في أربيل صادرتها قبل توزيعها.

وقال الطبيب البيطري هيمن عدنان لكوردستان 24 إن رئيس البلدية أبلغهم أن بعض اللحوم الهندية، غير الصحية وصلت إلى أربيل عن طريق التهريب.

وأضاف هيمن عدنان، أن "هذه اللحوم محظورة، ويُمنع بشكل مطلق، بيعها في أسواق إقليم كوردستان".

وأكد أنه وفقا للمعلومات التي وردت من قوات الأمن في أربيل، فقد كان هناك 299 كرتونة من اللحوم الهندية في المتجر.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف