سیاسة

رئيسة البرلمان الأوروبي لكوردستان 24: سيتم إجراء تغييرات في قانون اللجوء خلال هذا العام

كما أعربت عن أملها "بأن يتم التصويت على كافة القوانين المتعلقة بملف اللاجئين خلال هذه السنة"
author_image أحمد حاجي
رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا
رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا
العالم رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا ملف اللاجئين

أربيل (كوردستان 24)- أكدت رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا، اليوم الخميس، أنه سيتم إجراء تغييرات متعلقة بملف قانون اللجوء خلال هذا العام في أوروبا.

وقالت روبيرتا ميتسولا في مؤتمر صحفي لكوردستان 24، "كما وقفنا واتحدنا معاً في حرب أوكرانيا ومعالجة آثار فيروس كورونا، فإننا كذلك سنعمل معاً على معالجة ملف اللاجئين خلال هذا العام".

وأشارت إلى أنه "سيتم التصويت على بعض القوانين المتعلقة بملف اللجوء، خلال جلسة الأسبوع المقبل للبرلمان الأوروبي".

كما أعربت عن أملها "بأن يتم التصويت على كافة القوانين المتعلقة بملف اللاجئين خلال هذه السنة، وقبل حلول العام 2024، وموعد إجراء الانتخابات الأوروبية".

وأضافت أن "ملف اللاجئين ملفٌ صعبٌ للغاية، ولم نتمكن من معالجته خلال الأعوام المنصرمة"، مشيرةً إلى أنه "نود أن نعالجه في أقرب وقت".

وعقدت رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا، مؤتمرها الصحفي خلال قمة 27 زعيماً أوروبياً، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع، الحرب في أوكرانيا، وأزمة الطاقة، وملف اللاجئين، وأن يحسمها ويتخذ القرارات النهائية بشأنها.

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