الناتو يرفض شكاوى موسكو بشأن إعلان لندن عزمها تزويد كييف ذخائر تحوي اليوارنيوم المنضّب

أربيل (كوردستان 24)- رفض الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الخميس الشكاوى الروسية بشأن إعلان بريطانيا أنها تعتزم إرسال ذخيرة إلى أوكرانيا تحوي اليورانيوم المنضّب.

الأربعاء حذّرت موسكو من تصعيد "خطير" للأزمة في أوكرانيا إذا ما زوّدت لندن كييف ذخائر مضادة للدروع.

وقال ستولتنبرغ في تصريح لوكالة فرانس برس رداً على سؤال حول ما تعتزم لندن القيام به والشكاوى الروسية إن الشركاء "في حلف شمال الأطلسي يتّبعون القواعد الدولية والقانون الدولي في كل ما يفعلون في إطار دعمهم أوكرانيا".

وقال ستولتنبرغ خلال تدشين أسطول جديد لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي من طائرات تزويد الوقود جواً في قاعدة هولندية إن "الخطير هو الحرب التي تزهق آلاف الأرواح".

وتابع "أهم ما يمكن القيام به من أجل تقليص المخاطر هو أن يوقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب".

والإثنين أكّدت مساعدة وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي أن المملكة المتحدة ستزوّد أوكرانيا بذخائر تحوي اليورانيوم المنضّب.

والقذائف التي تحوي اليورانيوم المنضّب هي ذخائر معدّة لاختراق الدروع، وغالباً ما توجّه إليها انتقادات لانطوائها على مخاطر تهدد صحة العسكريين الذين يستخدمونها وأيضاً سكان المناطق التي تُقصف بها.

وحذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أنّ تسليم لندن أوكرانيا ذخيرة تحوي اليورانيوم المنضّب سيكون "خطوة نحو مزيد من التصعيد، بل خطوة خطرة في هذا الاتجاه".

وأشار لافروف إلى أن هذا الأمر "سيقلّص بشكل حاد" قدرة أوكرانيا على "إنتاج أغذية عالية الجودة وغير ملوّثة".

ورفضت الولايات المتّحدة الأربعاء شكاوى موسكو ووصفتها بأنها حجج "واهية".

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إن "وضعاً صعباً" لا يزال سائداً في محيط مدينة باخموت الواقعة عند خط الجبهة وحيث هدّدت كييف الخميس بأنها ستشن قريباً هجوماً مضاداً.

وقال ستولتنبرغ إن "الحروب بطبيعتها لا يمكن التنبؤ بها، ما نشهده في باخموت هو قتال عنيف ووضع صعب".

لكن ستولتنبرغ قال إن تزويد حلف شمال الأطلسي أوكرانيا معدات والتدريب الذي يوفّره "يمكّنانها من تحقيق مزيد من التقدّم ومكاسب جديدة".