القوات الأمنية تعتقل عصابة خطفت شخصاً وطلبت فدية في اربيل

أربيل (كوردستان24)- قالت مديرية شرطة أربيل اليوم الجمعة، أن قواتها القت القبض على عصابة متهمة بخطف شخص وطلب ربع مليون دولار لإطلاق سراحه.

وقال المتحدث باسم مديرية الشرطة، هوكر عزيز، في مؤتمر صحفي، إنه "بتاريخ 20/3 تعرض مواطن من أصل عربي، إلى الخطف من قبل ثلاثة أشخاص كانوا قد قاموا بدعوته في قضاء شقلاوة".

وأضاف هوكر عزيز، أن "الخاطفين قاموا بخطف المواطن لمدة أربعة أيام وطلبوا من عائلته مبلغاً قدره 250 ألف دولار مقابل إطلاق سراحه".

وأشار عزيز إلى أن "شرطة أربيل شكلت فرقة خاصة لمتابعة القضية، وتمكنت من إلقاء القبض على اثنين من أفراد العصابة وهما مواطنان كورديان، وإنقاذ الشخص المخطوف، بينما فر الشخص الثالث وهو من أصل عربي إلى جهة مجهولة".