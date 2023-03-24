سیاسة

رئيسة وزراء فنلندا لكوردستان 24: تركيا ستصادق على انضمامنا للناتو قبل الانتخابات

وتابعت أن "تركيا ليس لديها مشاكل مع الكورد الذين يعيشون في فنلندا"
author_image أحمد حاجي
رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين
رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين
العالم تركيا فنلندا السويد الانضمام للناتو

أربيل (كوردستان 24)- قالت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، اليوم الجمعة، إن تركيا قررت المصادقة على انضمامنا للناتو، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد.

وأضافت في تصريح لكوردستان 24، "من المقرر أن تصادق هنغاريا أيضاً على قرار انضمامنا للناتو في يوم الإثنين المقبل".

وبشأن المواطنين الكورد الذي يعيشون في فنلندا، والتي طالبت تركيا بتسليمهم، بسبب تقديمهم المساعدات المالية لحزب العمال الكوردستاني، قالت سانا مارين، "لم يتم إجراء أي مناقشة بشأن هذه القضية".

وتابعت أن "تركيا ليس لديها مشاكل مع الكورد الذين يعيشون في فنلندا، والقضية لها ارتباط أكثر بدولة السويد".

وصدّقت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي، الخميس، على مشروع قانون عضوية فنلندا في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب عاكف تشاغطاي قليج، في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة.

وحضر الاجتماع مسؤولون من وزارات العدل والخارجية والدفاع والداخلية، إلى جانب جهاز الاستخبارات.

وخلال الاجتماع زوّد براق أقجة بار نائب وزير الخارجية، البرلمانيين بمعلومات عن مشروع قانون عضوية فنلندا في الناتو.

والجمعة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موافقة بلاده على عضوية فنلندا في حلف الناتو.

وقال أردوغان: "قررنا أن يبدأ برلماننا عملية الموافقة على بروتوكول انضمام فنلندا إلى الناتو، استناداً إلى الاهتمام بتبديد مخاوفنا الأمنية".

وفي 28 حزيران يونيو 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف "مكافحة الإرهاب".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف