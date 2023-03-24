رئيسة وزراء فنلندا لكوردستان 24: تركيا ستصادق على انضمامنا للناتو قبل الانتخابات

أربيل (كوردستان 24)- قالت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، اليوم الجمعة، إن تركيا قررت المصادقة على انضمامنا للناتو، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد.

وأضافت في تصريح لكوردستان 24، "من المقرر أن تصادق هنغاريا أيضاً على قرار انضمامنا للناتو في يوم الإثنين المقبل".

وبشأن المواطنين الكورد الذي يعيشون في فنلندا، والتي طالبت تركيا بتسليمهم، بسبب تقديمهم المساعدات المالية لحزب العمال الكوردستاني، قالت سانا مارين، "لم يتم إجراء أي مناقشة بشأن هذه القضية".

وتابعت أن "تركيا ليس لديها مشاكل مع الكورد الذين يعيشون في فنلندا، والقضية لها ارتباط أكثر بدولة السويد".

وصدّقت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي، الخميس، على مشروع قانون عضوية فنلندا في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب عاكف تشاغطاي قليج، في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة.

وحضر الاجتماع مسؤولون من وزارات العدل والخارجية والدفاع والداخلية، إلى جانب جهاز الاستخبارات.

وخلال الاجتماع زوّد براق أقجة بار نائب وزير الخارجية، البرلمانيين بمعلومات عن مشروع قانون عضوية فنلندا في الناتو.

والجمعة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موافقة بلاده على عضوية فنلندا في حلف الناتو.

وقال أردوغان: "قررنا أن يبدأ برلماننا عملية الموافقة على بروتوكول انضمام فنلندا إلى الناتو، استناداً إلى الاهتمام بتبديد مخاوفنا الأمنية".

وفي 28 حزيران يونيو 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف "مكافحة الإرهاب".