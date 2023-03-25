صحة وبیئة

غوتيريش: الإنسانية يجب أن "تغير مسارها" في ما يتعلق بإدارة المياه

author_image مظفر مزوري
العالم الامم المتحدة غوتيريش شح المياه ثروة مشتركة البيئة الانظمة

أربيل (كوردستان24)- في مواجهة شحّ المياه المتفاقم، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة الإنسانيّة المعرّضة للخطر أن "تُغيّر مسارها" في إدارتها لـ"هذه الثروة المشتركة الثمينة" وذلك في ختام مؤتمر غير مسبوق منذ نحو نصف قرن شكّل بصيص أمل.

وشدد غوتيريش على أن المياه، وهي "الملكيّة المشتركة الأثمن"، يجب أن تكون "في صلب الأجندة السياسية العالمية" إلى جانب مواضيع أخرى كالصحة والنظافة والسلام والتنمية والفقر والأمن الغذائي.

وقال إن "كل آمال البشرية في المستقبل تعتمد، بطريقة ما، على تغيير للمسار، قائمٍ على العِلم"، داعيا إلى جهود "تُغيّر الوضع" من أجل أن يحصل كل شخص في هذا الكوكب على الماء.

كان غوتيريش اعتبر في افتتاح هذا المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام وشارك فيه أكثر من 6500 شخص بينهم وزراء ورؤساء دول وحكومات "أننا دمرنا الأنظمة البيئية ولوثنا المياه الجوفية".

المصدر: AFP

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