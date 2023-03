تويتر تلغي الحسابات الموثقة وفق نظام التوثيق القديم

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلنت شركة تويتر اليوم السبت، 25 اذار عن عزمها إلغاء علامة التوثيق من الحسابات الموثقة بناءً على نظام التوثيق القديم الذي كان معمولًا به قبل إطلاق الشركة لخدمة التوثيق المأجورة (تويتر بلو) Twitter Blue.

وقالت الشركة في تغريدةٍ نشرتها عبر حسابها، إنها ستبدأ إلغاء علامة التوثيق القديمة في الأول من أبريل القادم. وقالت إنه يجب على المستخدمين الراغبين بالحفاظ على علامة التوثيق الزرقاء في حساباتهم، الاشتراك بخدمة تويتر بلو.

ولا يأتي إعلان الشركة مُفاجئًا، إذ كان مديرها التنفيذي (إيلون ماسك) قد ذكر سابقًا في تغريدةٍ له أن شركته ستُلغي علامات التوثيق القديمة، لكونها مُنِحَت بطريقةٍ (فاسدةٍ وفارغة من المعنى)، على حدّ تعبيره.

ويأتي الإعلان الجديد بعد أن أعلنت الشركة أمس عن الإطلاق العالمي لخدمة (تويتر بلو)، وذلك بعد توفر الخدمة في عددٍ محدودٍ من الدول منذ الكشف عنها المرةَ الأولى في منتصف العام الماضي. وتبلغ تكلفة الاشتراك في تويتر بلو 8 دولارات شهريًا للمشتركين عبر الويب أو 11 دولارًا شهريًا للمشتركين من خلال متجري تطبيقات آبل وغوغل.

وإضافةً إلى علامة التوثيق، توفر خدمة (تويتر بلو) للمشتركين مجموعة من الميزات الحصرية التي تسمح بتخصيص تجربة استخدام تويتر ومنها:

مجلدات الإشارات المرجعية التي تتيح للمستخدم بتنظيم تغريداته المحفوظة في مجلدات لسهولة الوصول إليها لاحقًا.

التراجع عن التغريدة: تقدم هذه الميزة نافذة مدتها 30 ثانية تسمح للمستخدم بمعاينة التغريدة ومراجعتها قبل نشرها، ويمكن الاستفادة منها للتراجع عن التغريدة بهدف تصحيح الأخطاء الإملائية، أو حذفها بشكل كامل.

وضع القارئ: تعمل هذه الميزة على تحويل المحادثات الطويلة إلى نص سهل القراءة، مع إمكانية ضبط حجم الخط ولون الخلفية ليناسب تفضيلات المستخدم.

إمكانية تغيير أيقونة التطبيق على الشاشة الرئيسية للهاتف من خلال الاختيار من بين عدة ألوان.

إمكانية كتابة التغريدات الطويلة بطول يصل إلى خمسة آلاف حرف.

مشاهدة نصف عدد الإعلانات التي تظهر لبقية المستخدمين.

وكانت تويتر قد أعلنت عن الخدمة منتصف العام الماضي بعد تولّي إيلون ماسك المالك الجديد للشركة رئاستها التنفيذية، كجزء من خطته لزيادة أرباح الشركة وإنقاذها من عثرتها المالية.

On April 1st, we will begin winding down our legacy verified program and removing legacy verified checkmarks. To keep your blue checkmark on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOpLp



Organizations can sign up for https://t.co/RlN5BbuGA3…