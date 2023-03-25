سیاسة

مصرف حكومي يحذر من صفحات مزورة تنتحل اسمه وينشر رابطاً رسمياً

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مطار بغداد الدولي
مطار بغداد الدولي
العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - أصدر مصرف الرافدين، اليوم السبت،25 اذار  تحذيراً بشأن صفحات مزورة تنتحل اسمه وتدعو لعدم التعامل معه.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تابعته كوردستان 24 ، أنه "يحذر المصرف من التعاطي مع صفحات ومواقع او روابط مزورة باسمه او تحمل اسم المصرف".

وأكد المصرف بحسب البيان على "ضرورة التعامل مع أخبار ومنتجات المصرف المنشورة على مواقعه الرسمية"، محذراً "من المواقع المزورة وصفحات التواصل الاجتماعي الوهمية التي تحمل اسم المصرف".

واشار الى أن "المصرف يحتفظ بحقه القانوني في ملاحقة منتحلي صفة الاعلام الرسمي للمصرف ومروجي الصفحات المزورة وانه لا يتحمل مسؤولية المنشورات فيها ويدعو الى استقاء اخبار ومستجدات المصرف من موقعه الرسمي فقط"

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