سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزي لاهور شيخ جنكي بوفاة والدته

author_image أحمد حاجي
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يعزي لاهور شيخ جنكي بوفاة والدته
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يعزي لاهور شيخ جنكي بوفاة والدته
کوردستان مسرور بارزاني لاهور شيخ جنكي بيان تعزية ومواساة

أربيل (كوردستان 24)- عزى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 25 آذار مارس 2023، في اتصال هاتفي لاهور شيخ جنكي بوفاة والدته فاطمة قادر.

وخلال الاتصال الهاتفي، أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان، عن تعازيه ومواساته للاهور شيخ جنكي، داعياً الله أن يرحم الفقيدة ويجعل مثواها الجنة، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

في المقابل، وجه لاهور شيخ جنكي، شكره وامتنانه بالنيابة عنه وعن عائلته، لرئيس حكومة إقليم كوردستان، على اتصاله وتقديمه التعزية والمواساة.

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