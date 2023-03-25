رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزي لاهور شيخ جنكي بوفاة والدته

أربيل (كوردستان 24)- عزى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 25 آذار مارس 2023، في اتصال هاتفي لاهور شيخ جنكي بوفاة والدته فاطمة قادر.

وخلال الاتصال الهاتفي، أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان، عن تعازيه ومواساته للاهور شيخ جنكي، داعياً الله أن يرحم الفقيدة ويجعل مثواها الجنة، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

في المقابل، وجه لاهور شيخ جنكي، شكره وامتنانه بالنيابة عنه وعن عائلته، لرئيس حكومة إقليم كوردستان، على اتصاله وتقديمه التعزية والمواساة.