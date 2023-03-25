سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان: تفاهماتنا الأخيرة مع بغداد وضعت لنا الأساس للتغلب على قرار التحكيم

author_image أحمد حاجي
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قرار المحكمة الفرنسية

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في تغريدة على تويتر، اليوم السبت، أن "تفاهماتنا الأخيرة مع بغداد وضعت لنا الأساس للتغلب على قرار التحكيم اليوم".

وتابع "سيزور فريق من حكومة إقليم كوردستان بغداد غداً من أجل الحوار، للبناء على النيّة الحسنة لمناقشاتنا".

من جانبها، أكدت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، أن قرار المحكمة الفرنسية لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا لن يؤثر على علاقاتنا مع حكومة بغداد.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن "حكومة إقليم كوردستان أجرت في الأشهر الأخيرة، حوارات ومفاوضات متواصلة مع الحكومة الاتحادية، وآخرها بشأن ملفي الموازنة، والنفط والغاز".

وأضاف البيان "وقد توصل الجانبان حينها إلى اتفاق مبدئي وتفاهم جيد تحت مظلة الدستور والحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كوردستان".

وبين أن "رئيس حكومة إقليم كوردستان، على تواصل دائم مع رئيس الوزراء الاتحادي، وبعد زيارته الأخيرة إلى إقليم كوردستان جرى التأكيد على أهمية حل المشاكل استناداً إلى الدستور".

وأشار إلى أن "قرار المحكمة الفرنسية لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا لن يعيق علاقاتنا مع حكومة بغداد"، مضيفاً "وفي هذا الإطار سنزور بغداد من أجل الحوار وحل القضايا ذات الصلة".

وتابع "وإذ تؤكد حكومة إقليم كوردستان على موقفها الثابت بعدم التنازل عن الحقوق الدستورية للشعب الكوردستاني، فإنها تجدد تنسيقها مع بغداد بهدف التوصل إلى حل جذري وقانوني ودستوري بهذا الشأن".

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