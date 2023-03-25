حكومة كوردستان تقلّص ساعات الدوام لموظفي الإقليم خلال شهر رمضان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، تقليص ساعات الدوام اليومي لموظفي مؤسسات الإقليم خلال شهر رمضان.

وقالت حكومة الإقليم في بيانٍ رسمي، "بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تقرر تقليص ساعات الدوام اليومي للموظفين ساعة واحدة في مؤسسات ودوائر إقليم كوردستان كافة".

وبحسب البيان الذي نشره الموقع الرسمي للحكومة، فإن الدوام الرسمي سينتهي "في الساعة الثانية بدلاً من الثالثة بعد الظهر".

وأضاف "سيسري هذا القرار حتى نهاية الشهر الفضيل، على أن يعود الدوام إلى طبيعته بعد عطلة عيد الفطر المبارك".